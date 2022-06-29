Уборщицу изнасиловал и ограбил соотечественник на улице Розенштейна

Женщину изнасиловали и ограбили на пустыре на улице Розенштейна. Фото: google.maps

Женщину изнасиловали и ограбили на пустыре на улице Розенштейна. Фото: google.maps

В Петербурге мужчина изнасиловал соотечественницу и отобрал ее паспорт, телефон и деньги.

Как стало известно Gazeta.SPb, в ночь на 28 июня к наряду ДПС в центре города подбежала женщина и сообщила, что ее изнасиловали и ограбили.

Пострадавшая рассказала, что это произошло на пустыре в 100 метрах от дома 1а по улице Розенштейна. Полицейские сразу пошли к месту происшествия и там же задержали подозреваемого — 27-летнего безработного гражданина Кыргызстана.

Выяснилось, что мужчина изнасиловал 31-летнюю соотечественницу, работающую уборщицей клининговой компании, после совместного распития алкоголя. Затем он отобрал ее национальный паспорт, мобильный телефон и деньги.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерку пытались изнасиловать на КПП гаражного кооператива в Русско-Высоцком.