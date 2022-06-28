Пенсионерку пытались изнасиловать на КПП гаражного кооператива в Русско-Высоцком

В Русско-Высоцком задержали мужчину, который пытался изнасиловать пожилую женщину на территории гаражного кооператива.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 26 июня в полицию обратилась 70-летняя пенсионерка. Она сообщила, что неизвестный мужчина пытался ее изнасиловать в помещении КПП в гаражном кооперативе «Южный». Он применил физическую силу, но женщине удалось вырваться.

Наряд полиции приехал на место происшествия и сразу задержал подозреваемого — 43-летнего безработного местного жителя.

Накануне следственные органы Ломоносовского района возбудили уголовное дело о покушении на изнасилование.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жительница Павловска с шизофренией пыталась убить своего 84-летнего отца. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в НИИ Скорой помощи.