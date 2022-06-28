Жительница Павловска с шизофренией пыталась убить своего 84-летнего отца

Жительница Павловска с шизофренией пыталась убить своего 84-летнего отца
Женщина ударила отца ножом. Фото: unsplash

В Павловске полиция задержала женщину с психическим расстройством, которая напала на пожилого отца с ножом.

Как стало известно Gazeta.SPb, о покушении на убийство в квартире на Пионерской улице в поселке Динамо города Павловск сообщил сын злоумышленницы. Он рассказал правоохранителям, что мать позвонила ему и заявила, что убила своего отца.

Прибывший в квартиру наряд полиции обнаружил 84-летнего пенсионера живым, но с тяжелыми ножевыми ранениями и травмами головы. Его госпитализировали в НИИ Скорой помощи.

На месте сразу задержали подозреваемую в покушении на убийство — 50-летнюю дочь пострадавшего, у которой есть инвалидность из-за шизофрении. Как считает полиция, в понедельник днем она избила отца и ударила его ножом в грудь.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что настоятель считает, что церковь в Осиновой Роще загорелась из-за поджога.

динамо избиение новости СПб ножевое ранение павловск покушение на убийство


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог Фетисова: кофе, хлеб и белый рис вызывают бессонницу
Волонтер «ЛизаАлерт» рассказала, как электросамокаты помогают при ...
Гендиректор Кировского завода Георгий Семененко ушел со своей должности
В Росгвардии рассказали, как в Петербурге ловят нелегально запущенные дроны
Терапевт Неумолотова предупредила, что солнечный ожог может привести к меланоме
Товары IKEA появились в продаже на Wildberries
500 млн бонусов от СберСпасибо перевели россияне за два года
Смольный намерен ввести туристический сбор в Петербурге