Жительница Павловска с шизофренией пыталась убить своего 84-летнего отца

В Павловске полиция задержала женщину с психическим расстройством, которая напала на пожилого отца с ножом.

Как стало известно Gazeta.SPb, о покушении на убийство в квартире на Пионерской улице в поселке Динамо города Павловск сообщил сын злоумышленницы. Он рассказал правоохранителям, что мать позвонила ему и заявила, что убила своего отца.

Прибывший в квартиру наряд полиции обнаружил 84-летнего пенсионера живым, но с тяжелыми ножевыми ранениями и травмами головы. Его госпитализировали в НИИ Скорой помощи.

На месте сразу задержали подозреваемую в покушении на убийство — 50-летнюю дочь пострадавшего, у которой есть инвалидность из-за шизофрении. Как считает полиция, в понедельник днем она избила отца и ударила его ножом в грудь.

Возбуждено уголовное дело.

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