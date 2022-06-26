Настоятель считает, что церковь в Осиновой Роще загорелась из-за поджога

Настоятель Анатолий Першин предположил, из-за чего мог произойти пожар в церкви Василия Великого на Приозерском шоссе.

Он считает, что обшитую деревом церковь могли поджечь. Однако вычислить злоумышленника будет сложно, поскольку огонь уничтожил все записи с камер видеонаблюдения, пишет 78.ru.

Настоятель объяснил свою версию тем, что место возгорания было снаружи — это заметил священник, который первым пришел на службу. По словам Першина, внутри ничего не пострадало, пламя добралось только до внешней обшивки, куполов, кровли и колоколов. Осталось одно кирпичное основание. Прихожане предложили свою помощь в восстановлении церкви.

Пожар в православном храме в Осиновой Роще начался в воскресенье около 6 утра.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургская митрополия прокомментировала пожар в церкви в Осиновой Роще. На месте происшествия работали 30 пожарных и шесть единиц спецтехники.