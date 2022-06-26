Петербургская митрополия прокомментировала пожар в церкви в Осиновой Роще

Петербургская митрополия прокомментировала пожар в церкви в Осиновой Роще
В Осиновой роще горел храм. Фото: скриншот "Living in the Dream|Жизнь После Смерти"

В Петербургской митрополии прокомментировали пожар в церкви святителя Василия Великого на Приозерском шоссе.

Руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Родоманова рассказала, что пожар уничтожил только кровлю и деревянную обшивку здания церкви. Внутреннее убранство не пострадало из-за кирпичных стен. Удалось сохранить иконостас, облачения и все богослужебные предметы.

Как пишет 78.ru, первым пожар в 6 утра заметил священник, который пришел готовится к раннему богослужению. К месту были вызваны экстренные службы. Настоятель храма отслужил воскресную литургию, на которой было около 60 прихожан.

Родоманова добавила, что прихожане предложили свою помощь в восстановлении церкви.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Осиновой Роще горит православный храм.

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Петербургская митрополия прокомментировала пожар в церкви в Осиновой Роще
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