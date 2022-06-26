В Осиновой Роще горит православный храм

В Осиновой роще горит храм. Фото: скриншот "Living in the Dream|Жизнь После Смерти"

В Осиновой роще горит храм. Фото: скриншот "Living in the Dream|Жизнь После Смерти"

На севере Петербурга сегодня утром загорелась церковь святителя Василия Великого.

Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС, в воскресенье около 6 утра начался пожар в православном храме, расположенном на Приозерском шоссе в Осиновой роще.

Загорелась кровля обшитого деревом кирпичного здания церкви 2016 года постройки. По данным МЧС, огонь охватил крышу церкви по всей площади.

На месте происшествия работают 30 пожарных и шесть единиц спецтехники. Тушение продолжается. К настоящему моменту сведения о пострадавших не поступали.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что справиться с огнем в церкви помогают прихожане. Судя по опубликованным снимкам с места ЧП, храм сгорел полностью.

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