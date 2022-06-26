В Петербурге таксист-нелегал ударил пассажира топориком для разделки мяса

Таксиста доставили в полицию. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Таксиста доставили в полицию. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Петербурге задержан нелегальный таксист, напавший на пассажира с топором для разделки мяса во время религиозного спора.

Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, между таксистом-нелегалом и пассажиром случился спор о религии. Во время конфликта извозчик пустил в ход нож-топорик для разделки мяса и ударил оппонента по руке.

Сам инцидент произошел накануне около 16 часов рядом с сетевым гипермаркетом на Пискаревском проспекте. После нападения на пассажира таксист зашел в магазин, где и был задержан росгвардейцами.

К месту происшествия также вызвали медиков, чтобы оказать пострадавшему помощь. А агрессивного водителя увезли в отдел полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водителя «Яндекс.Такси» задержали за изнасилование пассажирки в Металлострое.