В Петербурге таксист-нелегал ударил пассажира топориком для разделки мяса

В Петербурге задержан нелегальный таксист, напавший на пассажира с топором для разделки мяса во время религиозного спора.
Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, между таксистом-нелегалом и пассажиром случился спор о религии. Во время конфликта извозчик пустил в ход нож-топорик для разделки мяса и ударил оппонента по руке.
Сам инцидент произошел накануне около 16 часов рядом с сетевым гипермаркетом на Пискаревском проспекте. После нападения на пассажира таксист зашел в магазин, где и был задержан росгвардейцами.
К месту происшествия также вызвали медиков, чтобы оказать пострадавшему помощь. А агрессивного водителя увезли в отдел полиции.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водителя «Яндекс.Такси» задержали за изнасилование пассажирки в Металлострое.