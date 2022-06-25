Водителя «Яндекс.Такси» задержали за изнасилование пассажирки в Металлострое

Водителя &#171;Яндекс.Такси&#187; задержали за изнасилование пассажирки в Металлострое
Подозреваемого задержали. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге полицейские задержали водителя «Яндекс.Такси», который изнасиловал 29-летнюю пассажирку в Колпинском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, автомобиль «Хендай Солярис» с подозреваемым за рулем остановили вечером на Петергофском шоссе. Дорожные полицейские отвезли в отдел 25-летнего гражданина Узбекистана, работающего водителем в «Яндекс.Такси».

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ об изнасиловании с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Напомним, все произошло ночью 23 июня у дома №9 по Полевой улице в поселке Металлострой. Подвыпившая девушка вызвала такси и села в автомобиль «Хендай Солярис». Водитель изнасиловал ее, применив физическую силу.

Женщину забрали из своей квартиры на скорой. У нее диагностировали ушиб половых органов, провели необходимые процедуры и в удовлетворительно состоянии отпустили домой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что кассира «Дикси» на улице Чудновского ударили ножом в грудь.

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