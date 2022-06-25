Кассира «Дикси» на улице Чудновского ударили ножом в грудь

Разбойник напал на кассира в "Дикси" на улице Чудновского. Фото: Яндекс.Карты

Разбойник напал на кассира в "Дикси" на улице Чудновского. Фото: Яндекс.Карты

В Петербурге разыскивают разбойника, который напал с ножом на кассира супермаркета «Дикси».

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне около 5:30 в «Дикси» на улице Чудновского зашел неизвестный мужчина. Он схватил с прилавка товар и попытался сбежать, не оплатив его. Старший кассир супермаркета, 21-летний молодой человек, погнался за вором и попытался его задержать. Между ними завязалась драка, во время которой злоумышленник достал нож и ударил кассира в грудь, а после сбежал.

Сотрудника «Дикси» госпитализировали с непроникающей колото-резаной раной правой половины грудной клетки. Он в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские опросили очевидцев и выяснили приметы преступника. Это мужчина на вид 33-40 лет, рост 172-182 см, короткие темные волосы. Он был одет в полосатую тонкую кофту, черные брюки, темные кроссовки с белыми шнурками, белой подошвой и белой нашивкой сбоку.

Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали мужчину за убийство годовалой дочки, а спустя год и своей девушки.