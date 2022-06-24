В Петербурге задержали мужчину за убийство годовалой дочки, а спустя год и своей девушки

В Петербурге задержали мужчину за убийство годовалой дочки, а спустя год и своей девушки. Фото: Pxhere

В Петербурге задержали мужчину за убийство годовалой дочки, а спустя год и своей девушки. Фото: Pxhere

В Красносельском районе Санкт-Петербурга поймали мужчину, который в 2020 году убил свою маленькую дочь, а спустя год на почве ревности задушил сожительницу.

В Петербурге 27-летнего мужчину подозревают в двух убийствах. Как стало известно Gazeta.SPB, 23 марта в Южно-Приморском парке нашли скелетированный труп неизвестного пола, который, как позже выяснится, принадлежал годовалому ребенку. После этого возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», чуть позже дело переквалифицировали в «Убийство».

Спустя год, 23 июня, на Тамбасова, 9 за совершение данного преступления задержали 27-летнего подозреваемого. По версии следствия, мужчина в ноябре 2020 года ночью, находясь в снимаемой квартире на Кузнецова, после ссоры с сожительницей ударил их общего малолетнего ребенка головой об пол кухни. В результате ребенок скончался. Потом мужчина вынес тело из квартиры из оставил в лесополосе Южно-Приморского парка.

Спустя год, в конце января 2021 года, после ссоры с 22 летней сожительницей на почве ревности мужчина руками задушил её, а тело положил в ванну. Затем мужчина повторил уже отработанную схему: спрятал тело в лесополосе Южно-Приморского парка.

Сейчас тело девушки ищут. Мужчина задержан и помещен в ИВС. Известно, что раньше он уже имел судимости.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что медсестра стала жертвой злоумышленника в Александровском саду, но камеры видеонаблюдения это не зафиксировали.