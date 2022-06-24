В Александровском саду неизвестный на пару часов отключил медсестру, но камеры это не показали

В Александровском саду неизвестный на пару часов отключил медсестру, но камеры это не показали. Фото: Baltphoto/Андрей_Пронин

В Александровском саду неизвестный на пару часов отключил медсестру, но камеры это не показали. Фото: Baltphoto/Андрей_Пронин

В Петербурге медсестра стала жертвой злоумышленника в Александровском саду, но камеры видеонаблюдения это не зафиксировали.

Заявитель обратилась в полицию 12:07 в четверг, 23 июня. По словам пострадавшей, около 02:00 на территории Александровского сада появился неизвестный, который схватив женщину за горло и неустановленным предметом ударил её по голове. Пострадавшая потеряла сознание, а когда очнулась поняла, что на месте нет женской куртки-парки, сумки, в которой находилось 5 000 рублей, паспорта, двух дебетовых карт «Мир» и «Мастер карт».

Как стало известно Gazeta.SPB, женщина потерла сознание на пару часов. По крайней мере, по ее словам выходит именно так. Сумма ущерба в настоящий момент устанавливается.

Примет преступника пострадавшая назвать не может, при это камеры видеонаблюдения ГМЦ не подтвердили факт нападения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в правоохранительные органы Центрального района около 22:13 обратился гражданин, который рассказал о домогательствах мужчины в отношении тринадцатилетней девочки в коммунальной квартире.