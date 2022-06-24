В Центрально районе приезжий подозревается в домогательствах семиклассницы в коммуналке

В Центрально районе приезжий подозревается в домогательствах семиклассницы в коммуналке. Фото: Pxhere

В Центрально районе приезжий подозревается в домогательствах семиклассницы в коммуналке. Фото: Pxhere

Вчера, 23 июня, в правоохранительные органы Центрального района около 22:13 обратился мужчина, который рассказал о домогательствах мужчины в отношении тринадцатилетней девочки.

Выяснилось, что на улице Садовой семиклассница стала жертвой домогательства со стороны соседа в коммунальной квартире. Как стало известно Gazeta.SPB, подозреваемого задержали.

Предполагается, что около 23:50, находясь в умывальной комнате коммунальной квартиры, что 27-летний гражданин Таджикистана совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

Мужчину доставили в участок и направили в СПСЗЛ. Известно, что он прибыл в РФ еще 2020 году с целью работы. Следом, заявление о произошедшем написал, родственник девочки, пенсионер.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Курортном районе задержали двух мужчин, изнасиловавших девятнадцатилетнюю девушку, которая сама после этого обратилась в скорую.