В Сестрорецке сожитель изнасиловал и избил девушку совместно с другом

В Сестрорецке сожитель изнасиловал и избил девушку совместно с другом
В Сестрорецке сожитель изнасиловал и избил девушку совместно с другом. Фото: Baltphoto

В Курортном районе задержали двух мужчин, изнасиловавших девятнадцатилетнюю девушку, которая сама после этого обратилась в скорую. На девушке буквально не было живого места.

К правоохранителям около 17:25 информация попала из больницы №40. Как стало известно Gazeta.SPB, в тот же день удалось задержать злоумышленников по их месту жительства.

Девушка рассказала, что 35-летний сожитель вместе со своим 36-летним знакомым сильно избили ее. Позже удалось установить, что утром, около 11:00, находилась в квартире на Володарского, 16, где в ходе внезапной ссоры, применив физическую силу, мужчины изнасиловали пострадавшую, а также совершили насильственные действия сексуального характера. Девушке удалось уйти.

Врачи диагностировали у нее множественные гематомы головы, верхних конечностей, кровоподтеки верхнего века, рваную рану левой ушной раковины и ушиб грудного отдела позвоночника. Девушке оказали помощь и отпустили.

Злоумышленников доставили в отделение полиции, сегодня поместят в ИВС. Возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Колпинском районе автомобилист «Яндекс. Такси» изнасиловал 30-летнюю женщину.

изнасилование курортный район ленобласть насильственные действие сексуального характера сестрорецк


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Спустя 14 лет усыновленный иностранцами россиянин нашел своих биологических ...
В Калининском районе 90-летняя пенсионерка подозревает сиделку в ...
Петербургские спортсмены могут принять участие в летних играх паралимпийцев ...
Петербургские спортсмены показали высокие результаты перед «Мы вместе. ...
В Александровском саду неизвестный на пару часов отключил медсестру, но ...
В Центрально районе приезжий подозревается в домогательствах семиклассницы ...
Диетолог назвала «идеальное» количество яиц в день для человека
Колесов рассказал, какая погода будет ждать петербуржцев на «Алые ...