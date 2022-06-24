В Сестрорецке сожитель изнасиловал и избил девушку совместно с другом

В Сестрорецке сожитель изнасиловал и избил девушку совместно с другом. Фото: Baltphoto

В Сестрорецке сожитель изнасиловал и избил девушку совместно с другом. Фото: Baltphoto

В Курортном районе задержали двух мужчин, изнасиловавших девятнадцатилетнюю девушку, которая сама после этого обратилась в скорую. На девушке буквально не было живого места.

К правоохранителям около 17:25 информация попала из больницы №40. Как стало известно Gazeta.SPB, в тот же день удалось задержать злоумышленников по их месту жительства.

Девушка рассказала, что 35-летний сожитель вместе со своим 36-летним знакомым сильно избили ее. Позже удалось установить, что утром, около 11:00, находилась в квартире на Володарского, 16, где в ходе внезапной ссоры, применив физическую силу, мужчины изнасиловали пострадавшую, а также совершили насильственные действия сексуального характера. Девушке удалось уйти.

Врачи диагностировали у нее множественные гематомы головы, верхних конечностей, кровоподтеки верхнего века, рваную рану левой ушной раковины и ушиб грудного отдела позвоночника. Девушке оказали помощь и отпустили.

Злоумышленников доставили в отделение полиции, сегодня поместят в ИВС. Возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Колпинском районе автомобилист «Яндекс. Такси» изнасиловал 30-летнюю женщину.