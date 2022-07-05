На проспекте Металлистов в кустах нашли погибшего загадочной смертью мужчину

Гражданина без внешних признаков насильственной смерти нашли в кустах на проспекте Металлистов в Калининском районе.

Об обнаруженном трупе сообщили очевидцы. Как стало известно Gazeta.SPB, около 22:38 в полицию позвонили и рассказали, что в кустах на проспекте Металлистов у дома 59 лежит мужчина.

Прибывшие на месте происшествия правоохранительные органы нашли мертвого гражданина на вид 60 лет с европейским типом лица, темными и короткими волосами. Погибший был одет в темную футболку и серые джинсы. Особых примет не имеет.

В настоящий момент труп направили в морг для установки причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.sp.ru писала, что предположительно, еще одного утопленника достали из водоема Петербурга в воскресенье, 3 июля. Около 19:17 в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении трупа в реке Охта.