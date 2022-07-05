В Ломоносове задержали пенсионерку, подозреваемую в смертельном избиении своего сына

В Ломоносове задержали пенсионерку, подозреваемую в смертельном избиении своего сына. Фото: Unsplash

В Ломоносове задержали пенсионерку, подозреваемую в смертельном избиении своего сына. Фото: Unsplash

Семидесятилетнюю женщину задержали 4 июля около 7 вечера по месту жительства на улице Федюнинского, 5, корпус 1.

Как стало известно Gazeta.SPB, в деле о смерти 50-летнего гражданина в собственной квартире появился подозреваемый, им стала мать-пенсионерка самостоятельно сообщившая в полицию о смерти сына.

Инцидент произошел под утро 2 июля. Тогда в правоохранительные органы и поступило тревожное сообщение, а уже позже, 4 июля удалось установить, что смерть гражданина наступила в результате тупой сочетанной травмы туловища с переломами рёбер, повлекшими сдавление внутренних органов.

По версии следствия, 70-летняя женщина могла до смерти избить сына в результате возникшего конфликта после совместного распития спиртных напитков.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Женщину задержали и поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мужчину без внешних признаков насильственной смерти нашли в кустах на проспекте Металлистов в Калининском районе.