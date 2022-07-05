Жителя Выборга обокрали на 2 млн за 5 часов

Гражданин Выборга обратился в правоохранительные органы 4 июля около 15:05 и рассказал, что неизвестный проник в его квартиру и за какие-то 5 часов вынес из нее почти 2 млн денег и женские золотые часы.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел на проспекте Суворова, 1 в Выборге. По словам мужчины, в период с 09:00 до 14:00 злоумышленник путём повреждения входной двери проник в его однокомнатную квартиру на 3 этаже четырёхэтажного дома.

В результате мужчина потерял 1 700 000 рублей и женские золотые часы «Hubolt». В общей сложности ущерб оценивается в 2 100 000 рублей.

Известно, что внутри квартиры есть видеонаблюдение, которое будет просмотрено. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». С места преступления изъяты следы рук и металлическая накладка.

Преступника устанавливают.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в коттеджном поселке с красивым названием «Морские террасы» Выборгского района Ленобласти был обнаружен труп мужчины.