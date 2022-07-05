В Выборгском районе Ленобласти из бассейна достали мертвого директора крупной компании

В Выборгском районе Ленобласти из бассейна достали мертвого директора крупной компании. Фото: Pxhere

В Выборгском районе Ленобласти из бассейна достали мертвого директора крупной компании. Фото: Pxhere

В коттеджном поселки с красивым названием «Морские террасы» Выборгского района Ленобласти разыгралась ужасающая сцена, как из «Великого Гэтсби», — в бассейне был обнаружен труп мужчины.

Все произошло днем 4 июля, около 13:10. Как стало известно Gazeta.SPB, на месте происшествия правоохранители нашли пистолет.

Известно, что 61-летний погибший работал директором крупной российской компании, проживал в Петербурге. У мужчины диагностировали огнестрельное ранение головы.

С места происшествия изъяли травматический пистолет, 3 пули без гильз, 4 гильзы, а также магазин с 5 патронами.

В настоящий момент в деле разбирается полиция. Все обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что семидесятилетнюю женщину задержали 4 июля около 7 вечера по месту жительства на улице Федюнинского, 5, корпус 1 по подозрению в смертельном избиении сына.