В Кудрово пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку во дворе

Днем 4 июля около 15:10 во Всеволожском районе Ленинградкой области 85-летняя пенсионерка попал под колеса нетрезвого водителя и в результате скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло в Кудрово у дома 2 по улице Английской. Пожилая женщина, находясь на дворовой территории, переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения. В состоянии алкогольного опьянения 36-летний водитель на «Хундай» наехал на женщину.

Мужчина отказался от прохождения освидетельствования, на него составили административный протокол. Известно, что за 2021 и 2022 год водитель привлекался к административный ответственности за нарушение ПДД по статье «Нарушение правил остановки».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Мужчину задержали и отправили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 4-х км от СНТ «Заповедное» в Приозерском районе Ленинградской области пожилой человек не смог выбраться из-за затопленного автомобиля.