В Кудрово пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку во дворе

В Кудрово пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку во дворе
В Кудрово пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку во дворе. Фото: Pxhere

Днем 4 июля около 15:10 во Всеволожском районе Ленинградкой области 85-летняя пенсионерка попал под колеса нетрезвого водителя и в результате скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло в Кудрово у дома 2 по улице Английской. Пожилая женщина, находясь на дворовой территории, переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения. В состоянии алкогольного опьянения 36-летний водитель на «Хундай» наехал на женщину.

Мужчина отказался от прохождения освидетельствования, на него составили административный протокол. Известно, что за 2021 и 2022 год водитель привлекался к административный ответственности за нарушение ПДД по статье «Нарушение правил остановки».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Мужчину задержали и отправили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 4-х км от СНТ «Заповедное» в Приозерском районе Ленинградской области пожилой человек не смог выбраться из-за затопленного автомобиля.

кудрово ленобласть пенсионерка смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Появился способ снизить плату за вывоз отходов в Петербурге
Жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, когда в этом году созреют ягоды
Главгосэкспертиза разрешила построить «Зоопарк» в Петербурге
Путин высказался о ситуации, сложившейся на рынке кормов для животных
В Кудрово пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку во дворе
Распродажа ИКЕА в Петербурге по факту началась, но на деле зависла
Закончился прием заявок на конкурс «Доверие потребителя»
Петербург попал в пятерку самых эффективных регионов по реализации ...