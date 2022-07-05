В Приозерском районе почти 90-летний пенсионер пошел ко дну реки вместе с «Нивой»

В Приозерском районе почти 90-летний пенсионер пошел ко дну реки вместе с "Нивой". Фото: unsplash

В Приозерском районе почти 90-летний пенсионер пошел ко дну реки вместе с "Нивой". Фото: unsplash

Инцидент произошел в 4-х км от СНТ «Заповедное» в Приозерском районе Ленинградской области. Предполагается, что пожилой человек не смог выбраться из-за затопленного автомобиля.

Как стало известно Gazeta.SPB, «Нива», на которой ехал 87-летний пенсионер принадлежала родственнице погибшего. Около 14:00 в понедельник, 4 июля, мужчина не справился с управлением и въехал задним ходом в реку «Бурная».

В результате пожилой человек не смог выбраться из уходящего под воду автомобиля и в последствие погиб.

Водитель не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021 и 2022 годах.

В настоящее время в реке ищу тело погибшего и автомобиль. В понедельник найти их не удалось, поиски продолжались сегодня.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в коттеджном поселке с красивым названием «Морские террасы» Выборгского района Ленобласти был обнаружен труп мужчины.