Петербургские активисты создали велодробилку для переработки пластика

Экоактивисты в Петербурге разработали из велосипеда дробилку для переработки пластиковых крышек.

Механизм работы велодробилки простой – крутить педали, которые приводят в движение измельчитель. Получившуюся полимерную крошку засыпают в специальную печь, а расплавленный материал заливается в формы для изготовления брелоков, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Эковолонтер, автор проекта «Зеленый пластик» Сергей Королев рассказал, что изначально активисты пробовали создать установку по переработке пластика из алюминиевой кастрюли с дыркой, к которой была приделана болгарка. Измельчение крышек в кастрюле оказалось долгим и шумным процессом, тогда было решено придумать что-то поинтереснее.

Детали для шредера и инжектора для дробилки изготовили на заводе по чертежам волонтеров. Свое устройство активисты возят по школам и детским садам, где ребятам рассказывают о важности переработки и показывают, как пластиковая крышечка превращается в брелок.

Дальше команда планирует изготавливать из пластика не только брелоки, но и цветочные горшки или школьные линейки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что санкции помогли развитию экотаксистов в Петербурге.