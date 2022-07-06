Санкции помогли развитию экотаксистов в Петербурге

Санкции помогли развитию экотаксистов в Петербурге
Сервисы экотакси нарастили мощности. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге на фоне антироссийских санкций стали активнее развиваться сервисы экотакси — службы, которые за деньги вывозят сортированный мусор.

Многие программы по раздельному сбору мусора в Петербурге финансировались за счет западных компаний, но после начала спецоперации они прекратили свою деятельность. Из-за этого число пунктов для раздельного сбора мусора сократилось, но незначительно. С другой стороны, уход иностранцев спровоцировал активное развитие экотакси, пишет Neva.Today.

Как рассказала руководитель экологической организации «Мусора.Больше.Нет» Карина Ивченко, существующие сервисы нарастили мощности, увеличилось количество пунктов, куда экотакси отвозит собранные отходы и продает их на переработку.

Первые такие организации начали появляться в Северной столице около трех лет назад. Сейчас в городе работает почти 6 тысяч пунктов сбора отходов, из которых почти 4 тысячи принимают упаковки ПЭТ, 630 — макулатуру, 689 — батарейки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что резиденты экотехнопарков планируют выделить 17,6 млрд на переработку отходов.

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