Резиденты экотехнопарков планируют выделить 17,6 млрд на переработку отходов

Резиденты экотехнопарков планируют выделить 17,6 млрд на переработку отходов
Резиденты экотехнопарков планируют выделить 17,6 млрд на переработку отходов. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В ближайшие два года на территории России планируют создать 8 экотехнопарков, в инфраструктуру которых Российский экологический оператор планирует направить 10 млрд рублей. Еще 25 компаний готовы стать их резидентами.

Утилизация отходов в России пока еще остается проблемой. В частности есть проблемы с несанкционированными свалками, которые возникают и потому, что специальных мест для переработки отходов пока не достаточно. По словам генерального директор ООО «Спецтранс 47» и первого заместителя директора АО «Автопарк № 6 Спецтранс» Владимира Куксина, с которым поговорили «МК в Питере», при обнаружении несанкционированной свалки необходимо обращаться в органы местного самоуправления, — в администрации городских и сельских поселений.

В общей сложности резиденты планируют построить мощности по обработке отходов на сумму не менее 17,6 млрд рублей. Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что в локациях разместят предприятия по утилизации отходов, с помощью которых каждый год будут возвращаться в оборот до 1,1 млн тонн вторсырья. Об этом пишут «Ведомости».

Госбюджет выделит на развитие инфраструктуры экотехнопарков 10 млрд рублей, на каждый из них пойдет около 1 млрд руб.

Все 8 объектов должны быть готовы до конца 2024 года в Московской и Ленинградской областях, а также в других субъектах России.

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