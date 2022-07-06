Мать, утопившая новорожденного ребенка в Колпино, отсидит три с половиной года

В Петербурге вынесли приговор женщине, утопившей новорожденную дочь в реке Ижора.

В городской прокуратуре сообщили, что суд признал Наргизу Хамроеву виновной по статье 106 УК РФ об убийстве матерью новорожденного ребенка.

Как установил суд, ночью 20 сентября прошлого года женщина родила на берегу Ижоры. Девочка была здорова, но мать не пожелала сохранить ей жизнь. После родов она положила младенца в пакет, завязала узлом и выбросила его в реку. Увидев, что пакет прибило к берегу, она снова закинула его в воду и поспешила скрыться. Труп девочки обнаружили на следующий день. В 30 метрах от него нашли тряпки со следами крови и бытовые ножницы.

Суд приговорил женщину к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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