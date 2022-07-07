В июне с акваторий Петербурга собрали более 330 кубометров мусора и водной растительности

В июне с акваторий Петербурга собрали более 330 кубометров мусора и водной растительности
За первый месяц лета с акваторий Петербурга собрали 334 кубометра наплавного мусора. Фото: ГУП "Экострой"

В июне специалисты петербургского «Экостроя» привели в порядок акватории 338 водоемов в 18 районах города.

За первый месяц лета с акваторий Петербурга собрали 334 кубометра наплавного мусора, в том числе 66 кубометров водной растительности. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Также сейчас вовсю проводятся работы по кошению растительности. В июне кошение провели на 17 городских водоемах и водотоках.

За первый месяц лета с акваторий Петербурга собрали 334 кубометра наплавного мусора. Фото: ГУП «Экострой»

Бытовой и природный мусор собирают с водоемов при помощи специализированных катеров. В труднодоступных местах специалисты собирают мусор вручную, используя сачки и багры.

Ранее «Мойка78» вместе с Tele2 рассказала, как технические изобретения прошлого укрощали расходы человечества. Многие технологии появились на свет не только из-за стремления двинуть человечество в будущее, но и из-за стремления сэкономить.

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