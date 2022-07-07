На дорогах Петербурга в июне засекли более миллиона нарушителей ПДД

Комплексы фотовидеофиксации на дорогах Петербурга за прошлый месяц зафиксировали более одного миллиона нарушений ПДД.

Больше всего нарушений связано с превышением скорости, движением либо остановкой на полосе для общественного транспорта и проезд на запрещающий сигнал светофора, рассказали в комитете по информатизации и связи.

На сегодняшний день в Северной столице работает порядка 600 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, в том числе 120 мобильных и 44 передвижных.

Сейчас в городе идет установка еще 300 комплексов, которые введут в эксплуатацию до конца года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Приморском районе построят две новые магистрали. Проезд будет платным для автомобилистов, следующих по направлению на ЗСД или выезжающих с него.