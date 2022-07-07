В Приморском районе построят две новые магистрали

На северо-западе Петербурга построят две новые магистрали, которые объединят дороги Приморского района.

Магистраль М-32 будет проложена на участке от М-49 до Приморского шоссе. Вместе с ней построят путепроводную развязку через ж/д пути Сестрорецкого направления с подключением к Приморскому шоссе. Новая дорога дополнительно свяжет северную и южную части Приморского района, а также повысит транспортную доступность делового квартала «Лахта Центр» и Юнтолово с городом. Строительство обещают завершить до 2025 года.

Дорога М-49 будет построена на участке от Приморского шоссе до развязки с ЗСД с возведением путепроводной развязки через ж/д пути Сестрорецкого направления с подключением к Приморскому шоссе. Магистраль улучшит транспортную доступность с формирующимися перспективными жилыми/нежилыми зонами.

Трассу оборудуют безбарьерной системой оплаты. Проезд будет платным для автомобилистов, следующих по направлению на ЗСД или выезжающих с него. Эти работы планируется завершить до 2027 года, сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Николая Линченко.

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