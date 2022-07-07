В Петербург из Белгорода прибыла новая техника для строительства метро

В Петербург доставили новое оборудование белгородского производства для строительства метрополитена.

Как сообщили в компании «Метрострой Северной столицы», Петербург принял партию электрических погрузочных машин для транспортировки грунта из тоннелей диаметром более шести метров. Технику постал отечественный производитель ООО «Гортехкомплект» в Белгороде».

Погрузочные машины передвигаются по рельсам и работают по принципу экскаватора: ковш захватывает отбитый грунт и отправляет его на конвейер, после чего порода пересыпается в вагонетки и вывозится из шахт. Один ковш может поднять до половины кубометра грунта за раз.

Привезенная техника уже прошла техосмотр и необходимые испытания. В ближайшее время машины направят на строительные площадки подземки.