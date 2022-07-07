Продавцы круглосуточного магазина на Шостаковича избили девушку из-за просьбы не шуметь ночью

На севере Петербурга продавцы круглосуточного магазина напали на девушку, которая попросила их не шуметь по ночам.

Все случилось накануне вечером в магазине «24 часа» в жилом доме на улице Шостаковича, 3/1. Петербурженка зашла в магазин и попросила продавцов снять колокольчики, которые громко звенели каждый раз, когда кто-то заходил или выходил из магазина. Девушка живет прямо над магазином, и звук мешал ей спать по ночам.

Однако просьба петербурженки не только не осталась неуслышанной, но и вызвала агрессию и продавцов. Один из них выволок девушку на улицу, грубо повалил на землю, сел сверху и начал душить, сообщает 78.ru.

Девушке потребовалась медицинская помощь. После больницы пострадавшая отправилась домой, но там у нее началось головокружение и рвота, поэтому она снова поехала к медикам. Петербурженка подала заявление в полицию.

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