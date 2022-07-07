Во дворе на набережной Фонтанки нашли истекающего кровью мужчину

Мужчину оставили истекать кровью во дворе на Фонтанке. Фото: google.maps

Мужчину оставили истекать кровью во дворе на Фонтанке. Фото: google.maps

Мужчину ударили ножом в ногу и оставили истекать кровью во дворе в центре Петербурга.

Истекающий кровью мужчина был обнаружен накануне вечером во дворе на набережной реки Фонтанки очевидцами. Вызванные к месту полицейские подтвердили информацию и передали пострадавшего бригаде скорой помощи.

К медикам Мариинской больницы он поступил в тяжелом состоянии с ножевым ранением левой голени, геморрагическим шоком и с признаками сильного алкогольного опьянения. Мужчину поместили в операционную.

Следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия отпечатки пальцев, обстоятельства инцидента выясняются.

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