Во дворе на набережной Фонтанки нашли истекающего кровью мужчину

Мужчину ударили ножом в ногу и оставили истекать кровью во дворе в центре Петербурга.
Истекающий кровью мужчина был обнаружен накануне вечером во дворе на набережной реки Фонтанки очевидцами. Вызванные к месту полицейские подтвердили информацию и передали пострадавшего бригаде скорой помощи.
К медикам Мариинской больницы он поступил в тяжелом состоянии с ножевым ранением левой голени, геморрагическим шоком и с признаками сильного алкогольного опьянения. Мужчину поместили в операционную.
Следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия отпечатки пальцев, обстоятельства инцидента выясняются.
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