Во дворе на набережной Фонтанки нашли истекающего кровью мужчину

Во дворе на набережной Фонтанки нашли истекающего кровью мужчину
Мужчину оставили истекать кровью во дворе на Фонтанке. Фото: google.maps

Мужчину ударили ножом в ногу и оставили истекать кровью во дворе в центре Петербурга.

Истекающий кровью мужчина был обнаружен накануне вечером во дворе на набережной реки Фонтанки очевидцами. Вызванные к месту полицейские подтвердили информацию и передали пострадавшего бригаде скорой помощи.

К медикам Мариинской больницы он поступил в тяжелом состоянии с ножевым ранением левой голени, геморрагическим шоком и с признаками сильного алкогольного опьянения. Мужчину поместили в операционную.

Следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия отпечатки пальцев, обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мать, утопившая новорожденного ребенка в Колпино, отсидит три с половиной года.

криминал набережная фонтанки новости СПб ножевое ранение


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербург из Белгорода прибыла новая техника для строительства метро
Новым владельцем сети Starbucks в России может стать ресторатор Пинский
Сотовую связь МегаФона назвали лучшей в России
С июля новые квитанции с платой за вывоз ТКО получат еще 321 тысяча петербуржцев
В России за сутки коронавирусом заразились 3,3 тысячи человек
В Ленобласти выявили 34 случая коронавируса за сутки
Петербург сохраняет 2 место по новым случаям заболевания COVID-19
В Петербурге выявили 266 новых заболевших коронавирусом