С 6 вечера понедельника в Петербурге объявили «оранжевый» уровень опасности из-за дождя

С 6 вечера понедельника в Петербурге объявили &#171;оранжевый&#187; уровень опасности из-за дождя
С 6 вечера понедельника в Петербурге объявили "оранжевый" уровень опасности из-за дождя. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Проливные дожди повысили в Северной столице уровень погодной опасности.

Петербургские власти объявили, что по данным Росгидрометцентра, в городе вводится «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя, который будет действовать с с 18 часов 11 июля до 00 часов 12 июля.

До этого в Петербурге действовал «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра.

«Оранжевый» является третьем уровнем погодной опасности, подразумевающий опасную погоду, вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

К водителям обратились с просьбой проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также об осторожности просят и пешеходов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило жителей города о надвигающих сильных ливнях, граде и мощнейшем ветре во вторник.

ливни новости СПб оранжевый уровень опасности погода


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Эскалатор раздавил палец полуторагодовалого ребенка в ТЦ «Мега Дыбенко»
В Красносельском районе «Сааб» снес пятиклассницу на велосипеде
Парки и скверы центра Петербурга готовятся к надвигающемуся урагану
Власти Петербурга могут взять пример с Китая и запретить ездить на машинах Tesla
Ленфильм может превратить Петербург с российскую столицу кинофестивалей?
Петербургским НКО направят 150 млн на экскурсии для школьников
С 6 вечера понедельника в Петербурге объявили «оранжевый» уровень ...
В Кировском районе ребенка с отбитой печенью забрали в больницу после ...