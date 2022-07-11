С 6 вечера понедельника в Петербурге объявили «оранжевый» уровень опасности из-за дождя

Проливные дожди повысили в Северной столице уровень погодной опасности.

Петербургские власти объявили, что по данным Росгидрометцентра, в городе вводится «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя, который будет действовать с с 18 часов 11 июля до 00 часов 12 июля.

До этого в Петербурге действовал «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра.

«Оранжевый» является третьем уровнем погодной опасности, подразумевающий опасную погоду, вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

К водителям обратились с просьбой проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также об осторожности просят и пешеходов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило жителей города о надвигающих сильных ливнях, граде и мощнейшем ветре во вторник.