Во вторник Петербург зальет ливнями, засыплет градом и окружит ветрами до 28 м/с

Во вторник Петербург зальет ливнями, засыплет градом и окружит ветрами до 28 м/с. Фото: Gazeta.spb.ru

Во вторник Петербург зальет ливнями, засыплет градом и окружит ветрами до 28 м/с. Фото: Gazeta.spb.ru

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило жителей города о надвигающих сильных ливнях, граде и мощнейшем ветре.

Ухудшение погодных условий ожидается во вторник, 12 июля. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», уже в первой половине ночи местами пройдут очень сильные ливневые дожди, а во второй половине дня к ним присоединятся грозы и град. Также при грозе будет кратковременное усиление ветра до 23-28 м/с.

Одновременно со всеми этими погодными капризами температура воздуха поднимется до 28-30 градусов днем, а ночью показатели будут оставаться на отметке 17-19 градусов.

Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что завтра, как предсказывает Леус, к ливням и грозам добавится мощная волна тепла.