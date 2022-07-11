Синоптик Леус анонсировал мощную волну тепла во вторник

В понедельник, 11 июля, Санкт-Петербург находится под влиянием циклона. В городе все еще идут дожди.

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, на метеорологические условия в понедельник окажут влияние атмосферные фронты, связанные с активным южным циклоном.

В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, а после полудня пройдут дожди, местами горожане могут столкнуться с грозой.

Температура воздуха прогреется до +21 и +23 градусов, по области эти показатели достигнут +19 и +24 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Зато завтра, как предсказывает Леус, к ливням и грозам добавится мощная волна тепла.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов выехал за город и поделился своим грибным «уловом».