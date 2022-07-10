Синоптик Колесов рассказал о собранных в петербургских лесах лисичках

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов выехал за город и поделился своим грибным «уловом».

Последний дни шли обильные дожди, но, как признался Колесов, грибов пока в наше районе он не нашел. Синоптик проверил в разных местах и отметил, что отсутствие грибов с погодой никак не связано.

Зато Колесову удалось собрать лисички, которые были обнаружены в специальных грибницах. В результате синоптик смог собрать целую тарелку и половину ведра.

По словам специалиста, лисички в воскресенье только повылезали после дождя, а вот в понедельник уже можно было бы собрать три ведра грибов. Вот только, с сожалением заметил синоптик, завтра ему уже на работу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что следующая неделя в Петербурге начнется с ливней и тумана. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает об ухудшении погодных условий 11 июля.