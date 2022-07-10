Петербуржцев предупредили о ливнях и тумане 11 июля

Следующая неделя в Петербурге начнется с ливней и тумана.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает об ухудшении погодных условий 11 июля.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Северной столице завтра ожидаются ливни и грозы. Кроме того, ночью и утром местами жителей будет поджидать туман.

Температура воздуха в течение дня составит от +22 до +24, а ночью — от +15 до +17. В ночное время суток ветер будет переменный, днем восточных направлений слабый, однако при грозе порывы достигнут до 14 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 10 июля в Санкт-Петербурге продолжает сохранятся уровень повышенной опасности из-за ливней и грозы. Петербуржцам напомнили, что «желтый» является вторым уровнем опасности, означающим потенциально опасную погоду. Водителям и пешеходам необходимо проявлять особую внимательность на дорогах.