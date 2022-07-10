«Желтый» уровень погодной опасности в Петербурге продлевается на воскресенье

Сегодня, 10 июля, в Санкт-Петербурге продолжает сохранятся уровень повышенной опасности из-за ливней и грозы.
С 15 часов воскресенья до самого вечера, 21:00, в Северной столице введен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом информирует пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Росгидрометцентра.
Петербуржцам напомнили, что «желтый» является вторым уровнем опасности, означающим потенциально опасную погоду.
В связи с ухудшением погодных условий петербургские власти просят водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. С просьбой быть осторожными обратились и к пешеходам.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня в Петербурге снова пройдут кратковременные дожди, временами сопровождающиеся грозами, рассказал синоптик Михаил Леус.