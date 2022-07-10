В Северной столице опять дожди и грозы. Жара временно отступила

В Северной столице опять дожди и грозы. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице опять дожди и грозы. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Санкт-Петербург 10 июля находится на периферии циклона: сегодня в регионе снова пройдут кратковременные дожди, временами сопровождающиеся грозами.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус дал прогноз на наступившее воскресенье. По словам синоптика, 10 июля метеорологические условия в городе будет определять зона пониженного атмосферного давления, вытянувшаяся с севера на юг через крайние западные региона страны.

В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, при этом кратковременные дожди пройдут преимущественно на востоке территории, с грозами.

Температура воздуха поднимется от +22 до +24 градусов, по области показатели достигнут +20 и +25 градусов, ветер при этом будет восточный со скоростью 3-8 м/с, при грозе порывистый.

Атмосферное давление за день будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Леус заметил, что в понедельник температура изменится мало, а дождей будет еще больше.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в июле вернутся дожди. Антициклон уйдет на юг, и на его смену придет новый циклон, предрекал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.