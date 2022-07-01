Синоптик спрогнозировал совсем легкое похолодание на июль в Петербурге

Синоптик спрогнозировал совсем легкое похолодание на июль в Петербурге
Синоптик спрогнозировал совсем легкое похолодание на июль в Петербурге. Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге продолжает стоять жара. Уже в эти выходные температура вновь может подняться до 33 градусов, но по прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, в скором времени может прийти совсем легкое похолодание.

В июле вернутся дожди. Антициклон уйдет на юг, и на его смену придет новый циклон. Об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Июльская температура воздуха в среднем будет держаться в районе +20-25 градусов. Позже помимо дождей могут быть грозы.

Правда, в конце месяца вновь вернется потепление. Колесов допускает, воздух будет прогреваться до +29 градусов.

В целом, как заметил синоптик, июль будет близким к климатическим нормам в городе – +19,1 градус.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что столбик термометра в Северной столице прыгает до рекордных значений. Колесов рекомендует не засиживаться в городе, особенно в эту субботу.

Александр Колесов июль новости СПб погода


 

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