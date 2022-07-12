Циклон «Зельда» устроит в Петербурге грозу и жару до +30 градусов

Циклон «Зельда», по вине которого накануне произошла мощная гроза, не спешит покидать Петербург. Сегодня к грозе прибавится и аномальная жара.

Погоду во вторник будет формировать теплый сектор южного циклона «Зельда». Он продолжит кружить над городом, медленно смещаясь на юго-запад. Во второй половине дня скажется влияние холодного атмосферного фронта. Вечером возможны короткие ливневые дожди, а в некоторых районах не обойдется и без грозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Всего за сутки в Северной столице может выпасть до 13 мм осадков, в Ленобласти — до 18 мм. Вместе с дождем и грозой в Петербурге ожидается жара до +30 градусов. В Ленобласти воздух может прогреться до +31 градуса.

Ветер северо-восточных направлений 5-10 м/с, при грозе усилится до порывистого. Атмосферное давление упадет до 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду петербуржцев вновь ждут небольшие дожди, а температура немного понизится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 6 вечера понедельника в Петербурге объявили «оранжевый» уровень опасности из-за дождя.