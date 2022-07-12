МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ветре до 28 м/с во вторник

Во вторник, 21 июля, в Петербурге будет опасная погода: ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер.

Об этом предупредило главное управление МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели сообщили, что сегодня в Северную столицу придут очень сильные ливни с градом. При грозе в городе усилится ветер, порывы которого достигнут 28 метров в секунду.