МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ветре до 28 м/с во вторник

МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ветре до 28 м/с во вторник
При грозе ветер усилится до 28 м/с. Фото: Pexels

Во вторник, 21 июля, в Петербурге будет опасная погода: ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер.

Об этом предупредило главное управление МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели сообщили, что сегодня в Северную столицу придут очень сильные ливни с градом. При грозе в городе усилится ветер, порывы которого достигнут 28 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что циклон «Зельда» устроит в Петербурге грозу и жару до +30 градусов. Всего за сутки в Северной столице может выпасть до 13 мм осадков, в Ленобласти — до 18 мм. Вместе с дождем и грозой в Петербурге ожидается жара до +30 градусов. В Ленобласти воздух может прогреться до +31 градуса.

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