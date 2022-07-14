Комздрав предрек коронавирусу судьбу сезонного заболевания и рассказал об опыте борьбы с ним

Комздрав предрек коронавирусу судьбу сезонного заболевания и рассказал об опыте борьбы с ним
Комздрав предрек коронавирусу судьбу сезонного заболевания и рассказал об опыте борьбы с ним. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Предполагается, что COVID-19 со временем станет одним из сезонных заболеваний, поэтому нужно знать механизмы его оперативного лечения и быть готовыми к внезапной встрече.

В пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга «МК в Питере» рассказали об отработанных 2 года способах борьбы с вирусом.

Медики выдели несколько направлений терапии против вируса, разрабатываются и появляются все новые препараты, но в целом, по мнению Комздрава, нельзя заявлять о коренном изменении ситуации.

По словам экспертов, из последних новинок представлены моноклональные антитела, блокирующие вход вируса в клетку. Они высокоэффективны, но только на ранних стадиях инфицирования, заметили в комитете.

Отмечается, что на ранних стадия заболевания используются такие препараты как ремдесивир и молнупиравир.

Одновременно с этим врачи продолжают бороться с системным воспалительным синдромом, корректируют дыхательную недостаточность пациентов, профилактируют тромбозы и вторичные бактериальные инфекции.

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