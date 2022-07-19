Путин планирует посетить главный военно-морской парад в Петербурге

Президент России планирует посетить главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет в акватории Невы 31 июля.

Военно-морской парад уже стал для города традиционным — он проводится в северной столице с 2017 года. Парад организован в честь побед военно-морского флота при защите Отечества.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. «Планирует», — дал краткий ответ представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о ночной репетиции парада в Санкт-Петербурге. Командование проверило способность экипажей удерживать необходимое расстояние между кораблями, заданную скорость и способность выполнять движение по заданному курсу.