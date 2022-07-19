В Петербурге прошла первая тренировка Главного военно-морского парада

Репетиция парада в Петербурге продлилась до утра. Фото: Gazeta.SPb

Репетиция парада в Петербурге продлилась до утра. Фото: Gazeta.SPb

Сегодня ночью на Неве в Петербурге прошла тренировка Главного военно-морского парада. Сам парад в Санкт-Петербурге пройдет 31 июля.

В тренировке приняли участие как боевые корабли, так и катера различного класса. Командование проверяло способность экипажей удерживать необходимое расстояние между кораблями, заданную скорость и способность выполнять движение по заданному курсу. Также рассчитывалось время на все маневры.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Рабочая группа проверила соблюдение мер навигационной безопасности и коммуникацию между кораблями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о преимуществах отказа от коммерческих маршруток в Санкт-Петербурге. С начала апреля вводится новая модель транспортного обслуживания.