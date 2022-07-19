Политолог рассказал о преимуществах отказа от коммерческого транспорта в Петербурге

Политолог рассказал о преимуществах отказа от коммерческого транспорта в Петербурге
Автобусный парк Санкт-Петербурга пополнится лазурными экологичными автобусами. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге с начала апреля этого года вводится новая модель транспортного обслуживания. Северная столица отказывается от использования коммерческого транспорта, автобусный парк которого состоит в основном из маршруток.

«МК в Петербурге» обсудил новый проект с политологом и руководителем образовательного направления «Политология» в Северо-Западном институте управления филиале РАНХиГС Виталием Гороховым. Отказ от коммерческого транспорта показывает экономическую состоятельность Петербурга. Современное общество не нуждается в малогабаритном транспорте, который не способен вместить всю толпу пассажиров. Маршрутки становятся пережитком прошлого. По мнению Виталия Горохова, они должны остаться символом 90-х и нехватки денег, а не действующим в современных реалиях транспортом.

Транспортная система Санкт-Петербурга приходит к унификации, что является закономерной практикой. Город способен обслуживать современный транспорт большего габарита, который одновременно с этим экологичен и технически оснащен. Главный плюс маршруток — дешевое обслуживание — больше не актуален для города.

автобусы коммерческий транспорт маршрутки новости СПб общественный транспорт


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
К концу года в Санкт-Петербурге установят новые автобусные остановки
Больше трети россиян хочет ревакцинироваться от COVID-19
Юная петербурженка отправится в путешествие через Верхоянский хребет
Диетолог развенчала миф о пользе малинового варенья при простуде
На новой станции метро «Театральная» в Петербурге будет два выхода
В Кронштадте появится новая автостоянка
Путин планирует посетить главный военно-морской парад в Петербурге
В Петербурге благоустроили проспект Ветеранов