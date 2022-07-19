Комздрав рассказал о поставках вакцин против ветряной оспы

Дефицит вакцин против ветряной оспы в Санкт-Петербурге в ближайшее время не предвидится. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Дефицит вакцин против ветряной оспы в Санкт-Петербурге в ближайшее время не предвидится. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Больницы Санкт-Петербурга не испытывают трудностей с количеством вакцин против ветряной оспы. Поставки препаратов не прекращались, несмотря на то, что производятся они за рубежом. Комздрав не ожидает проблем с поставками и в дальнейшем.

Как сообщает «МК в Петербурге» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению, план по вакцинации на данный момент выполнен на 87 процентов. Заявка на заказ препарата на следующий год уже готова. В резерве имеется еще около восьми тысяч доз вакцины.

План для прививки составляется каждый год. Можно вакцинироваться от ветряной оспы как в городском учреждении, так и в частной больнице. В поликлиниках прививка ставится по эпидемическим показателям для пациентов из групп риска.