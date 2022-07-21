В Москве обсудили, как рождаются инновации

В Москве обсудили, как рождаются инновации. Фото: Unsplash

В Москве обсудили, как рождаются инновации. Фото: Unsplash

В торгово-промышленной палате России эксперты обсудили вопросы инноваций под темой «Изобретательство в России: что делать?».

На протяжении двух часов специалисты разобрали, как дальше в России будет развиваться изобретательность в России. Об этом пишет телеканал «360».

Отмечается, что в ходе дискуссии эксперты обсуждали качество образования, а после пришли к решению о необходимости включить предпринимательство и инженерную деятельность в учебный процесс.

Директор Департамента инновационного развития «Норникеля» Игорь Кустарин поделился, что появились новые проекты, направленные на поддержку изобретательства среди младшего и старшего поколения.

Главный редактор журнала Techinsider Александр Грек подчеркнул, что инновации «сами по себе не рождаются». По его мнению, на востребованность инноваций влияет развитие предприятий.

В рамках круглого стола своими мыслями поделился молодой изобретатель, финалист Конкурса изобретателей IMAKE-2021 Никита Карнаков. По его мнению, важно найти контакты, чтобы могли предоставить возможности по реализации твоей идеи.

Также Основатель компании «Моторика», робототехник и инженер Илья Чех назвал три главных фактора, необходимые для развития изобретательства: производственные мощности, наличие спроса, и — психологический комфорт изобретателя.

Грек заметил, что в России сейчас идеальные условия для развития предприятий, в связи с чем главный редактор надеется увидеть в ближайшее время рост и изобретения, промышленность, а также хорошее благосостояния изобретателей.