Центр Петербурга перекроют из-за подготовки к параду ВМФ

Парад ВМФ в Санкт-Петербурге проходит уже не в первый раз. Фото: Gazeta.SPb/Зеленина Мария

Парад ВМФ в Санкт-Петербурге проходит уже не в первый раз. Фото: Gazeta.SPb/Зеленина Мария

В Санкт-Петербурге будут перекрывать исторический центр из-за подготовки к параду Военно-морского флота. Репетиции пройдут 24 и 28 июля с 9:00 до 14:00, 30 июля с 18:00 до 31 июля 14:00.

В городе будет разведено четыре моста для тренировок флота. Движение перекроют по Дворцовому мосту, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проезду, Английской набережной, Дворцовой набережной, Сенатской площади, Дворцовому проезду, Невскому проспекту, Гороховой улице, Университетской набережной, Биржевой площади, Биржевому проезду, Мраморному переулку и Мошкову переулку. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте городского комитета по транспорту.

Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Санкт-Петербурга. Водителей просят заранее ознакомиться со списком и учитывать при построении маршрута ограничения движения по городу.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о пожаре на деревообрабатывающем цехе в Санкт-Петербурге. Пожару присвоили третий ранг сложности тушения.