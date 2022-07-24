В Петербурге горит деревообрабатывающий цех

В Санкт-Петербурге горит деревообрабатывающий цех в Колпинском районе. Пожар охватил территорию 2,4 тысячи квадратных метра.

Сотрудники МЧС ведут борьбу с огнем — на месте пожара работает 57 человек и 13 единиц техники. Пожару в 6:45 обозначили 2 ранг сложности, а в 7:43 был присвоен 3 уровень сложности тушения. Огонь разгорелся на территории цеха в шесть утра.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. На данный момент информации о пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о боеприпасах времен ВОВ, найденных в лесу петербуржцем. Старые снаряды отвезли на полигон для дальнейшего уничтожения.