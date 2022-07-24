Петербуржец принес снаряд времен войны в полицейский участок

Петербуржец принес снаряд времен войны в полицейский участок
Находку петербуржец принес к отделению полиции из леса. Фото: pixabay.com

В отдел полиции на Васильевском острове житель Санкт-Петербурга принес снаряд времен Великой Отечественной войны. Петербуржец нашел боеприпасы в лесу.

Полиция вызвала к участку ОМОН Росгвардии, чтобы те проверили снаряд. Взрывотехники осмотрели снаряд, после чего вывезли от отделения полиции. Все это время полицейский участок был оцеплен сотрудниками Росгваррдии.

Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Санкт-Петербурга. Снаряд будет уничтожен на полигоне.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о Дне памяти о бое у острова Котлин, который прошел в Петербурге. Участники возложили цветы к монументу в память о героях.

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