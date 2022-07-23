В Кронштадте почтили память участников боя у острова Котлин

В Санкт-Петербурге в Кронштадте сегодня прошел митинг памяти боя у острова Котлин. Русский флот одержал в бою победу над шведской эскадрой в 1656 году.

Участники митинга возложили цветы у подножия пьедестала и простояли минуту молчания. Память героев почтили возле особого знака, установленного в 2011 году. Памятник посвящен победам трех казачьих отрядов в первой русско-шведской войны.

Событие осветил телеканал «Санкт-Петербург». В мероприятии участие приняли казаки и представители Кронштадтской районной администрации.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о поздравлении Александра Беглова сотрудников сферы торговли в их профессиональный праздник. Губернатор Санкт-Петербурга пожелал всем, кто связан с этой сферой, крепкого здоровья и как можно больше покупателей.