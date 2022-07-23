Губернатор Петербурга поздравил работников торговли с праздником

Губернатор Петербурга поздравил работников торговли с праздником
Александр Беглов поздравил всех сотрудников сферы торговли с профессиональным праздником. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем работника торговли. Профессиональный праздник отмечается сегодня, 23 июля.

Александр Беглов ответил, что по статистике в сфере торговли трудится каждый пятый работающий петербуржец. Губернатор пожелал всем работникам торговли здоровья, благополучия, успехов в труде и большого количества покупателей.

Александр Беглов отметил, что у российских, в том числе и петербургских, предпринимателей есть все шансы занять ту часть рынка, которую раньше занимали иностранные предприниматели.

—Петербургская торговля известна своим высоким качеством. В нашем городе продолжают работать магазины с вековой историей. Но сфера торговли быстро меняется. Развиваются новые технологии, появляются новые виды магазинов, торговых сетей, служб доставки. Ежегодно объем товаров, которые петербуржцы покупают в Интернете, растет на 60 процентов, — заявил Александр Беглов.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о планах по ликвидации торгового центра «Лидер» в Санкт-Петербурге. Такое жесткое решение было принято в связи с незаконным оборот алкогольной продукции внутри ТЦ.

Александр Беглов День работников торговли новости СПб


 

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